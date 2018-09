Pawłowicz pyta Błaszczaka o wojskowy zamach stanu. „Usłyszałam taką plotkę od poważnych osób”

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości zapytała Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, czy wie, „że krążą plotki, iż Adam Mazguła i jego koledzy z wojska mają po przegraniu wyborów przez PO, na hasło opozycji o »sfałszowaniu wyborów przez PiS«, wyprowadzić wojsko z koszar...?”. W kolejnym wpisie na Twitterze Krystyna Pawłowicz zapewniła, że „usłyszała taką plotkę od poważnych osób”. „Ale chyba wszystko jest pod kontrolą?” – zapytała szefa MON. Mariusz Błaszczak na razie nie odniósł się do tych doniesień.

Kim jest Adam Mazguła?

O Adamie Mazgule stało się głośno w 2016 roku po jego słowach dotyczących stanu wojennego, który nazwał m.in. „kulturalnym wydarzeniem”. Po medialnej burzy pułkownik przeprosił za swoje słowa. – Na pewno nie zabrzmiało to tak jak powinno. Jeżeli zostałem źle zrozumiany, czy choć jedna z moich myśli uraziła kogokolwiek, to bardzo go za to przepraszam – zaznaczył. Ponadto, w ostatnim czasie Adam Mazguła napisał list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym stwierdził, że „chce budować świat wspólnych wartości z tą niegłosującą na pańską partię 82-procentową częścią Polaków”. „Szanuję prawo i ludzi, wymagam, żeby inni szanowali i moje prawa oraz wolności. Przysięgałem, że będę bronił ojczyzny bez warunków wstępnych i stał na straży konstytucji i honoru żołnierza” – dodał pułkownik.