Chciał sprzedać swoją nerkę przez internet. Teraz odpowie przed sądem

32-latek odpowie za naruszenie przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Mężczyzna z gminy Krzeszowice ogłosił w internecie, że chce sprzedać swoją nerkę za 6 tysięcy złotych. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia tego przestępstwa, gdyż jak oświadczył nie pamięta co umieszczał w Internecie do sprzedaży. Policja poinformowała, że dodał jednak, że ma ciężką sytuacje finansową.

W takich przypadkach nie ma znaczenia motywacja sprawcy. Każde zamieszczenie podobnych ogłoszeń łamie przepisy ustawy transplantacyjnej:

„Art. 43. Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów: Kto rozpowszechnia ogłoszenia o odpłatnym zbyciu, nabyciu lub o pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórki, tkanki lub narządu w celu ich przeszczepienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do roku”.

Czytaj także:

Do buta Donalda Trumpa przykleił się papier toaletowy. Internauci są bezlitośni