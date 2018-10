Internauci skrytykowali występ w „Dzień dobry TVN”. „Dramat, koszmar, parodia”

Dwie śpiewaczki operowe, które w piątek wystąpiły w „Dzień dobry TVN” z pewnością nie spodziewały się takiego rozgłosu. Iwona Węgrowska i Dominika Zamara zaprezentowały utwór „Con le ali del tempo”, który napisał włoski kompozytor Enrico Fabio Cortese. Nie od dzisiaj wiadomo, że tego typu muzyka wymaga specjalnej aranżacji i przestrzeni, a studio telewizyjne nie jest miejscem na operowe popisy. Panie zaśpiewały więc z playbacku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie ich żywiołowa mimika, która choć nie jest niczym nagannym podczas koncertów na żywo, to przy śpiewie puszczanym z odtworzenia po prostu bawi. Zauważyli to internauci komentujący zamieszczone na Facebooku nagranie.

Internauci krytyczni