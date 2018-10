Marsze przeciwko pedofilii wśród duchownych. „Ręce precz od dzieci”

Uczestnicy manifestacji zwracali uwagę, że księża nie są pociągani do odpowiedzialności jak pozostali przestępcy. – Tak, są inni pedofile. Tylko, że w wypadku każdego innego pedofila, kiedy sprawa wyjdzie na jaw, taki człowiek idzie do więzienia. Księża nie idą do więzienia, tylko na inną parafię za zgodą Kościoła i krzywdzą kolejne dzieci – mówiła uczestniczka warszawskiego marszu.

W Poznaniu demonstranci odwiedzili kilka świątyń, a na drzwiach każdej z nich zostawili listę czterdziestu księży z opisami przestępstw seksualnych, o które byli oskarżeni. – Najwyższy czas, by wszyscy przestępcy byli traktowani tak samo. Nie może być tak, że państwo i Kościół chronią przestępców, bo noszą sutanny – mówił Adrian Zandberg z partii Razem.

Podobne pochody odbyły się także w Gdańsku, Krakowie, Kielcach i Świnoujściu.

