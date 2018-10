„Rzeczpospolita”: O krok od zniesienia wiz do USA dla Polaków

Już w listopadzie poznamy dane o tym, czy udało się w zakończonym 30 września okresie rozliczeniowym spełnić warunek ograniczenia negatywnych decyzji w sprawie wjazdu do Stanów Zjednoczonych poniżej 3 procent. Jest to konieczne, aby móc przystąpić do amerykańskiego programu bezwizowego.

– Nieoficjalnie wiemy, że od 1 października 2017 r. do końca lipca ten wskaźnik wahał się między 3 i 4 proc. Jeśli istotnie spadł w sierpniu i wrześniu, możemy liczyć na zniesienie wiz w tym roku. Jeśli nie, to z pewnością stanie się to za rok – mówi "Rzeczpospolitej" Adrian Kubicki, rzecznik LOT.

W ubiegłym roku odsetek odmów wynosił 5,92 procent. Jak przypomina dziennik, na zniesieniu wiz dla Polaków zależy też coraz bardziej Ameryce, dla której Polska stała się ważnym partnerem ekonomicznym.