Uwaga! TVN: Konflikt sąsiedzki w centrum Łodzi. Chodzi o parkowanie

W jednej z kamienic w centrum Łodzi od wielu lat twa sąsiedzki konflikt. Przy bramie wjazdowej wisi znak, informujący o strefie zamieszkania. Nie ma tu wyznaczonych miejsc do parkowania, zatem samochodem można tam wjechać tylko na chwilę.

– Nikomu się pod oknami nie parkuje. Ale skoro wszyscy wjeżdżamy i nikomu to nie przeszkadza, to dlaczego tej pani to przeszkadza? – mówi Marzena Rubaj, mieszkanka kamienicy.

Zgodnie z literą prawa mieszkańcy, którzy stawiają tam samochody, łamią przepisy. – Rozumiem tę panią, że może to przeszkadzać. Ale wystarczyłoby podejść i powiedzieć: proszę państwa, bardzo proszę, stawiajcie dalej te samochody, bo jest to dla mnie uciążliwe. Myślę, że na pewno by się ludzie dostosowali – mówi Maria Skorupińska, sąsiadka.

Nie ma szans na polubowne złagodzenie konfliktu. Rozmowy przeradzają się w kłótnie, a te kończą się przyjazdem policji. Funkcjonariusze nigdy nikogo nie ukarali za parkowanie w tym miejscu.

– Trzeba wziąć pod uwagę szkodliwość społeczną takich zachowań. Podstawowym warunkiem ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenie jest szkodliwość społeczna. No i tu właśnie chodzi o interes obu tych stron. Z jednej strony są lokatorzy, którzy realnie nie mają gdzie parkować. Ich działanie wynika z pewnej konieczności. My próbujemy też i to rozumieć i rozwiązać ten problem rozmawiając z dwoma stronami – mówi Marcin Fiedukowicz, z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.