Brutalny atak na taksówkarza. 43-latek w rękach policji

Do zdarzenia doszło na tle nieporozumień pomiędzy nietrzeźwym 43-letnim mieszkańcem Głogowa a taksówkarzem, gdy ten przywiózł do jego domu również nietrzeźwego członka rodziny. Wówczas sprawca zaatakował taksówkarza, uderzył go oraz kopał. Uszkodził także jego auto.

Obrażenia jakie odniósł pokrzywdzony kwalifikują tą sprawę, jako prowadzoną w trybie oskarżenia prywatnego. Jednak ze względu na okoliczności i sposób działania sprawcy, prokurator objął ją ściganiem z urzędu.

43-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Odpowie również za uszkodzenie pojazdu.