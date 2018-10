ZUS ostrzega klientów. „Uwaga na wzmożoną aktywność oszustów”

ZUS w komunikacie opublikowanym na swojej stronie poinformował, że tylko w poniedziałek do instytucji zgłosiło się kilkanaście osób, które otrzymały dziwne maile. Ich nadawca podszywał się pod ZUS, a w temacie wiadomości wpisał frazę „Zaległe składki”. W treści maila znajdowała się z kolei prośba o potwierdzenie odebrania wiadomości.

ZUS nie wysyła maili

Uwagę klientów zwrócił adres mailowy, który był oparty o domenę rządową, czyli gov.pl. Instytucja przypomina, że zarówno jej strona internetowa jak i adresy pracowników, nie funkcjonują w oparciu o domenę rządową. Przy okazji przypomniano, że ZUS nie wysyła do swoich klientów korespondencji mailowej.

„Kontakt elektroniczny ze strony Zakładu możliwy jest jedynie w sytuacji gdy klient posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i wyraził zgodę na taką formę kontaktu. ZUS ostrzega by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, które teoretycznie pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie otwierać zawartych w tej korespondencji załączników” – czytamy w komunikacie. Podkreślono, że taka korespondencja najczęściej ma doprowadzić do zainfekowania komputera lub uzyskania dostępu do danych wrażliwych, zapisanych w jego pamięci.