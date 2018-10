Sąd uchylił decyzję prezydenta Lublina. Marsz Równości odbędzie się

Decyzja co do organizacji Marszu Równości i kontrmanifestacji narodowców została podjęta przez Sąd Apelacyjny w piątek 12 października. Jak tłumaczyła sędzia, „wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie prawnym i jest warunkiem istnienia społeczeństwa demokratycznego” . Podkreśliła, że „gwarantuje to członkom społeczności wpływ na władze publiczne” .

Przypomnijmy, we wtorek 9 października prezydent Lublina Krzysztof Żuk wydał zakaz organizacji Marszu Równości i kontrmanifestacji narodowców, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Organizatorzy obu manifestacji złożyli odwołania do Sądu Okręgowego w Lublinie, który utrzymał w mocy decyzję prezydenta. W związku z tym organizatorzy manifestacji postanowili złożyć zażalenie do Sądu Apelacyjnego.

