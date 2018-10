Przepychanki na spotkaniu z Michalkiewiczem. Wśród poszkodowanych m.in. dziennikarz TVN

Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem odbyło się w katolickiej księgarni Sursum Corda na Rynku Łazarskim w Poznaniu. Przeciwko wydarzeniu protestowała organizacja Strajk Kobiet. Jako powód podano wypowiedxi publicysty po wyroku sądu, który nakazał Towarzystwu Chrystusowemu zapłatę odszkodowania kobiecie, która jako nastolatka była molesotwana przez księdza. Dostać milion złotych za molestowanie, że tam kiedyś, ktoś tam wsadził rękę pod spódniczkę, no któż by nie chciał. Miliona złotych to taka panienka jedna z drugą przez całe życie może nie zarobić, a tutaj za jednego sztosa. No to żadne k***a nie są tak wysoko wynagradzane na całym świecie – powiedział Michalkiewicz. Przedstawiciele poznańskiej księgarni podkreślili jednak, że spotkanie się odbędzie, ponieważ prywatne poglądy publicysty ich nie interesują.

Jak podaje portal Onet.pl, przed siedzibą księgarni pojawiło się kilkadziesiąt osób, które protestowały na spotkaniu z publicystą. Kiedy jeden z protestujących odczytał słowa o kobiecie molestowanej przez księdza, doszło do przepychanek. Wśród poszkodowanych jest m.in. dziennikarz TVN, który był szarpany przez zwolenników publicysty. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z incydentu.

Sprawę potwierdziła poznańska policja. – W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa złożonym przez jedną z obecnych na spotkaniu osób, policjanci zatrzymali jedną osobę – przekazała podinsp. Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.

