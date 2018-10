Pracownicy LOT-u strajkują. Co to oznacza dla pasażerów?

O strajku pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT informuje RMF24.pl. Aktualnie w proteście bierze udział około 100 osób. Uczestnicy strajku w czwartek zebrali się o poranku w siedzibie związków zawodowych LOT-u w Warszawie, skąd przenieśli się do siedziby spółki i tam zajęli hol główny budynku.

Czego domagają się protestujący?

Spór między związkami zawodowymi działającymi w LOT a władzami spółki dotyczy głównie regulaminu wynagradzania, który został wypowiedziany w 2013 r. Stare zasady zastąpiono nowymi, ramowymi – zdaniem związków, mniej korzystnymi dla pracowników. RMF24.pl podkreśla, że obecnie płace zależą m.in. od wylatanych godzin. Ponadto pracownicy chcą powrotu do lepszych warunków zatrudnienia oraz przywrócenia do pracy zwolnionej z LOT-u działaczki związkowej Moniki Żelazik. Zarząd PLL LOT odrzuca jednak postulaty strajkujących i zaznacza, że strajk jest nielegalny, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Pasażerowie odczują strajk?

Związkowy jeszcze przed rozpoczęciem strajku informowali, że zaplanowana akcja może doprowadzić do odwołania co najmniej 40 rejsów. Zarząd LOT-u przekonywał jednak, że żadnych utrudnień nie będzie, ponieważ przygotowano tzw. załogi awaryjne i prowadzono rozmowy z innymi liniami, by w razie potrzeby przejęły część pasażerów.

Czytaj także:

Poważny wypadek stewardessy. Kobieta wypadła z samolotu