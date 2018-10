Gdynia: Samochód wjechał do wody. W środku dwa ciała

Jaka pogoda na wybory? W części kraju przydadzą się parasole

Niedziela będzie pochmurna z lokalnymi przejaśnieniami. W województwach południowych popada słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany...