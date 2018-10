Jutro Tęczowy Piątek. Akcja LGBTQI odbędzie się w 211 polskich szkołach

Kapmania Przeciw Homofobii informuje, że akcja w tym roku odbędzie się aż w 211 szkołach. Na szkolnych korytarzach zawisnąć mają tęczowe plakaty, a głównym tematem lekcji będzie akceptacja oraz otwartość na osoby LGBTQI.

– Akcja Tęczowy Piątek organizowana jest po to, aby nauczyciele i nauczycielki pokazali swoim uczniom i uczennicom, że szkoła jest miejscem, gdzie każdy może być sobą. Tego dnia dorośli i rówieśnicy dają wyraźny sygnał młodym osobom LGBTQI, że mogą na nich liczyć – tłumaczy Joanna Skonieczna z organizacji społecznej Kampania Przeciw Homofobii.

Jak mówi Skonieczna, o tym, jak wyglądał będzie Tęczowy Piątek decydują nauczyciele, ponieważ to oni najlepiej znają swoją szkołę i wiedzą, co się u nich sprawdzi. – My dajemy podpowiedzi. Mówimy np. jakie filmy można pokazać podczas lekcji, ale to szkoła wybiera konkretny tytuł – zaznacza.

Organizacja podaje, że z badań wynika, że w każdej klasie jest co najmniej jeden uczeń lub uczennica LGBT. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez KPH aż 70 proc. uczniów LGBTQI doświadczyło w swoim młodym życiu przemocy, a w 30 proc. przypadku doszło do niej właśnie w szkole.