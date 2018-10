Polacy porwani przez piratów w Nigerii

Jakubiak odpowiada na wpisy Kukiza. „To nie Paweł pisał, tylko piątek”

– To nie Paweł pisał, tylko piątek – takimi słowami Marek Jakubiak skomentował słynne już posty Pawła Kukiza na Twitterze. – Co dalej? Zadam to pytanie Pawłowi – przyznał poseł na antenie RMF FM.