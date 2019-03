Premier Morawiecki: My nie mamy mediów, potężne media stoją za naszymi przeciwnikami politycznymi

Mateusz Morawiecki zaznaczył podczas spotkania w Strzelinie, że zbliżające się wybory są o tyle istotne, iż pokażą „rzeczywiste poparcie, nie sondażowe, dla PiS” . – Dlatego musimy musimy wyjść do ludzi, rozmawiać, przekonywać, pokazywać nasze racje, co zrobiliśmy już dla Polaków, dla Polski i co jeszcze chcemy zrobić – dodał premier cytowany przez 300polityka.pl.

„My mamy was, ludzi”

Szef rządu mówił także o rajach podatkowych i specjalnych mechanizmach, „poprzez które bogate firmy nie płaciły podatków w Polsce” . – Dzisiaj zaczęły już płacić. To stamtąd pochodzą dziesiątki miliardów złotych, które przeznaczyliśmy na 500+ na pierwsze dziecko, na Emeryturę plus, na obniżkę podatków – zaznaczył premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że uczciwość i wiarygodność są niezbędne do tego, by utrzymać te „zdobycze społeczeństwa”.

Premier zaapelował do uczestników spotkania o zaangażowanie, rozmowy z przyjaciółmi i rodziną oraz ludźmi, którzy mają inne poglądy. Podzielił się także swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji medialnej w kraju. – My nie mamy mediów. Potężne media stoją za naszymi przeciwnikami politycznymi. Potężny biznes stoi za naszymi przeciwnikami, konkurentami politycznymi – zaznaczył Mateusz Morawiecki. – My mamy was, ludzi. Ludzi, którzy muszą wyjść do narodu i prosić o poparcie, zaufanie, bo to potrzebne, żebyśmy razem odnieśli zwycięstwo – dodał. Szef rządu stwierdził, że po „odniesieniu zwycięstwa” Polska stanie się na długie lata krajem, które będzie dobry miejscem dla dzieci, młodzieży, studentów, młodych pracowników oraz seniorów i niepełnosprawnych.

– To jest nasza wizja Polski. Ku takiej Polsce dążymy i wtedy razem wspólnie zwyciężymy, jeżeli zmobilizujemy naszych zwolenników, ale także jak najszerzej wyjdźmy do ludzi. Prośmy o zaufanie. Jestem przekonany, że razem będziemy w stanie odnieść kolejne wielkie zwycięstwa – podsumował Mateusz Morawiecki.

