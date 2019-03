Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zginęło dwoje dzieci

Do wypadku doszło w środę po godz. 8 rano na drodze krajowej numer 61 między Różanem i Ostrołęką. – Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 36-letnia kobieta kierująca oplem, jadąc od strony Warszawy w kierunku Ostrołęki dojechała do miejsca, w którym zatrzymały się przed nią dwa pojazdy – powiedział w rozmowie z Polsat News rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce mł. asp. Krzysztof Kolato. Wówczas auto osobowe miało wpaść pod ciągnik z naczepą.

– Kierujący tymi pojazdami wykonywali manewr skrętu w lewo w drogę prowadząca do centrum miejscowości Kordowo. Z nieznanych przyczyn kierująca oplem zjechała na lewy pas ruchu i wykonywała manewr ominięcia tych pojazdów. Z przeciwka jednak nadjeżdżał samochód ciężarowy, który uderzył przodem w prawy bok opla – dodał Kolato. Kobieta trafiła do szpitala. Niestety, nie udało się uratować podróżujących z nią dzieci, które zginęły na miejscu. Jak podaje Polsat News, było to kilkumiesięczne niemowlę i kilkuletnia dziewczynka.

Wypadki na Mazowszu

Jak podaje RMF FM, w środę padający śnieg wpłynął na ograniczenie widzialności do kilkunastu metrów i doprowadził do tego, że drogi były wyjątkowo śliskie. W ciągu kilkudziesięciu minut na terenie województwa mazowieckiego doszło do tragicznych w skutkach wypadków.

Po czołowym zdarzeniu ciężarówki z samochodem osobowym w okolicach Mławy zginęły trzy osoby. Mniej więcej w tym samym czasie nieopodal Ostrowi Mazowieckiej również doszło do zderzenia czołowego, ale ciężarówki z busem. Tam zginęły dwie osoby – kierowca i pasażer busa. Trzeci tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w okolicach Ostrołęki. To tam auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Śmierć poniosła kobieta kierująca samochodem.