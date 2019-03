Przyznano gwiazdki Michelin. Restauracja Magdy Gessler usunięta z prestiżowej listy

Przewodnik „Main Cities of Europe” zawiera nie tylko restauracje wyróżnione gwiazdką Michelin, ale również te lokale, które zasługują na uwagę przy uwzględnieniu innych czynników. Wiadomo jednak, że popularne gwiazdki są bardzo prestiżowe, a odznaczone nimi lokale zyskują dodatkową reklamę. W tym roku po raz kolejny tytuł przyznano Atelier Amaro oraz Senses z Warszawy. Jak podaje Onet, o przyznaniu gwiazdki decydują inspektorzy, którzy anonimowo wizytują restauracje.

Brak lokalu Magdy Gessler

Wspomniane dwa warszawskie miejsca nie są jedynymi znajdującymi się w przewodniku „Main Cities of Europe 2019”. Uwzględniono tam w sumie 27 lokali, w tym Kieliszki na ul. Hożej, które wyróżniono tytułem Bib Gourmand przyznawanym za korzystny stosunek jakości do ceny. W zestawieniu znalazły się także trzy nowe miejsca: Bez Gwiazdek, Chłodna 15 by Wilamowski oraz Europejski Grill. Na liście nie znajdziemy już restauracji Ale Gloria prowadzonej przez Magdę Gessler. Usunięto również pięć innych lokali: Tamka 53, Merliniego 5, Salto, Strefa i Delizia.

Prestiżowym punktem na kulinarnej mapie Polski jest także Kraków. W nowej edycji przewodnika uwzględniono 25 restauracji, czyli tylko jedna mniej, niż w ubiegłym roku. Ogólnie w zestawieniu znalazło się ponad 1900 lokali z 22 państw Europy.

Bib Gourmand w Warszawie

W Warszawie jest 5 restauracji (łącznie w Polsce 6), które otrzymały od Michelin Guide Main Cities of Europe wyróżnienie Bib Gourmand (best value for money – oznaczający, że w tych miejscach zjemy bardzo dobre jedzenie w przystępnej cenie). Bib Gourmand otrzymały: Butchery&Wine/od 8 lat (www.butcheryandwine.pl), Brasserie Warszawska/od6 lat (www.brasseriewarszawska.pl), Kieliszki na Próżnej www.kieliszkinaproznej.pl/od 3 lat, Ale Wino/od 2 lat www.alewino.pl, i w tym roku – Kieliszki na Hożej www.kieliszkinahozej.pl.

Jak wyjaśnili nam przedstawiciele Przewodnika, wyróżnienie Bib Gourmand, podobnie jak Gwiazdki, otrzymuje się co roku nowe. Oznacza to, że można to wyróżnienie również stracić. W wielu restauracjach na całym świecie takie sytuacje miały niejednokrotnie miejsce. To pokazuje, że polska gastronomia jest na bardzo wysokim i stabilnym poziomie, mogącym śmiało konkurować na rynku europejskim.

Dowiedzieliśmy się także, iż Przewodnik Michelin od kilku lat promuje wyróżnienie Bib Gourmand kosztem Gwiazdek ze względu na przystępność restauracji dla szerokiego grona klientów. Restauracje z Gwiazdką są zarezerwowane do bardzo wąskiej grupy ludzi, z czego Przewodnik Michelin zdał sobie sprawę kilka lat temu i chcąc utrzymać oraz poszerzyć grono czytelników, zaczął promować Bib Gourmand.

Cztery restauracje – jeden właściciel

W przypadku czterech nagrodzonych restauracji mamy jeszcze jeden fenomen i sytuację bezprecedensową, która nigdy wcześniej nie wydarzyła się w Polskiej gastronomii. Butchery&Wine, Brasserie Warszawska, Kieliszki na Próżnej i Kieliszki na Hożej należą do jednego właściciela – Daniela Pawełka www.fermentgroup.pl, który na przestrzeni 8 lat zrewolucjonizował warszawską gastronomię i wyniósł ja na poziom wyżej. We Francji tylko Alain Ducasse może poszczycić się większą liczbą wyróżnień.

