Schetyna: biorę pod uwagę start przeciwko Kaczyńskiemu w Warszawie

– Nie przesądzam, że wskazana przez największą partię w koalicji, czyli być może przez Platformę Obywatelską, osoba będzie kandydatem na premiera – powiedział Grzegorz Schetyna w „Rozmowie Piaseckiego”, odpowiadając na pytanie o październikowe wybory parlamentarne. – Nie przesądzam, kto będzie tworzył koalicję, w której pójdziemy do wyborów – dodał. Polityk zapowiedział również, że „bierze pod uwagę wariant startu przeciwko (Jarosławowi – red.) Kaczyńskiemu w Warszawie”.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej poinformował, że zachęca Donalda Tuska do tego, by zaangażował się w polską politykę. – Namawiam go serdecznie, żeby nie był z boku, ale żeby zaangażował się ze wsparciem dla tych, którzy walczą o podmiotową obecność Polski w Europie – stwierdził Schetyna.

Schetyna ocenia postulaty programowe PiS-u

W programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24 polityk ocenił także postulaty programowe, które Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na ostatnich konwencjach. – Ja chcę tylko im powiedzieć, że te pieniądze, które z naszych podatków daje wam (emerytom i rencistom – przyp. red.) PiS, są dedykowane wam dlatego, żeby PiS wygrał wybory majowe (do Parlamentu Europejskiego – red.) – przekonywał Schetyna.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej poinformował, że we wrześniu przed wyborami parlamentarnymi, zostanie przedstawiony „projekt polityki społecznej”. – We wrześniu przedstawimy całą koncepcję, także dotycząca trzynastej emerytury, która będzie wypłacana w tym, w przyszłym i w następnych latach i uważam, że to jest rywalizacja programów, a nie licytacja na wyborcze obietnice – poinformował Grzegorz Schetyna.

