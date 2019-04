Będą zmiany w „piątce Kaczyńskiego”. Chodzi o obniżkę stawki PIT

Jak podaje RMF FM, zerowy podatek PIS zapowiadany przez Jarosława Kaczyńskiego będzie obowiązywał od 1 października i obejmie osoby do 26. roku życia, które pracują na etacie. Nie będą nim odjęte osoby na samozatrudnieniu lub pracujące na umowach śmieciowych. Przepis obejmie zarobki do kwoty niemal 43 tys. zł rocznie. Osoby zarabiające więcej będą płaciły normalny podatek.

Ponadto resort finansów chce wprowadzić trzy stawki podatku PIT w miejsce dwóch obowiązujących obecnie. Jeśli rozwiązanie wejdzie w życie, osoby powyżej 26. roku życia zarabiające do 43 tys. zł. rocznie zapłacą od nowego roku 17 proc. PIT zamiast wcześniejszych 18. Taka stawka będzie z kolei obowiązywała tych, którzy inkasują rocznie od 43 do 85 tys. zł. Za kwoty powyżej zapłacimy podatek 32 proc. PIT.

Czym jest „piątka Kaczyńskiego”?

Do głównych filarów „piątki Kaczyńskiego” zaliczono: rodzinę, młodych, pracę, starszych i słabszych oraz infrastrukturę. – Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Ważna sprawa – przywracanie równości, ale także wolności. Człowiek, który ma pusty portfel wolny nie jest. Uwzględniając realia, my te kieszenie wypełniamy – mówił Jarosław Kaczyński podczas lutowej konwencji. Program ma zacząć obowiązywać od 1 lipca. Podczas wystąpienia Jarosław Kaczyński zapowiedział także pomoc dla osób starszych. Mówił o „trzynastce” w kwocie 1100 złotych, która zostanie wypłacona każdemu emerytowi.

Czytaj także:

„Piątkę Kaczyńskiego” popierają tylko wyborcy PiS? Najnowszy sondaż