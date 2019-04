Nagranie Donalda Tuska rozbawiło internautów. „Nie jestem babcią”

Na nagraniu widzimy Donalda Tuska bawiącego się na placu zabaw z wnukiem. Chłopiec co jakiś czas zwracał się do swojego dziadka per „babciu”, co rozbawiło polityka. Na nic zdały się tłumaczenia typu „jestem dziadkiem”, a babcia stoi dalej i nagrywa filmik. Internautom najwyraźniej przypadł do gustu ten materiał. „Urocze. Wszystkiego dobrego dla Pana »panie dziadku« i Pana rodziny” – brzmi jeden z komentarzy. „Może być i babcia; przecież jest gender” – napisał ktoś inny.

To nie pierwszy materiał z udziałem wnuka Donalda Tuska. Szef Rady Europejskiej 22 stycznia zamieścił na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, które podpisał: „Dzień Dziadka z Mateuszem. W Minecrafta nie mam szans, ale w bierki daję jeszcze radę” – napisał polityk.

Przesłuchanie przez komisję

Przypomnijmy, za miesiąc Donald Tusk ma zostać przesłuchany przez komisję VAT. Przewodniczący komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT Marcin Horała poinformował 24 kwietnia na antenie TVP Info, że szef Rady Europejskiej i były premier został przed nią wezwany na 29 maja. Marcin Horała stwierdził, że zazwyczaj członkowie komisji „starają się nawiązać kontakt nieformalny ze świadkami” w ramach ustalenia terminu, w którym świadek zadeklaruje, że przybędzie. – W przypadku pana Donalda Tuska, pomimo kilku prób kontaktu ze strony biura komisji nie udało się, więc w końcu wysłaliśmy wezwanie na 29 maja – przekazał.

Przewodniczący komisji dodał, że 29 maja wypada w środę po wyborach do Parlamentu Europejskiego i w związku z tym „nie można stawiać komisji zarzutów o niecne cele polityczno-wyborcze”.

