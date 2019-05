Czy wrześniowy strajk nauczycieli się uda? Dziś mało na to wskazuje

Szef ZNP zapowiada, że we wrześniu na powrót ruszy strajk nauczycieli. Ale tym razem ma zostać zasilony przez lekarzy rezydentów i opiekunów osób niepełnosprawnych Tylko czy raz przerwany strajk ma szanse na powodzenie we wrześniu? Dziś mało na to wskazuje. Między innymi dlatego, że część nauczycieli była niezadowolona z jego zakończenia. I trudno będzie ich przekonać, żeby zdecydowali się znów na strajk, bo ten niesie ze sobą utratę części pensji. Nauczyciele przez ostatnie 18 dni protestu nie otrzymywali wynagrodzenia.

Argumentem przeciw ponownemu angażowaniu się w strajk są badania, które pokazują, że opinia publiczna jest podzielona w kontekście jego oceny. Z sondaży IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej, dziennika.pl i RMF FM wynika, że protestu pedagogów nie popierało 48, 3 proc., przeciwnego zdania było 47,8 proc. Polaków. Nauczyciele świadomi, że nie mają dużego poparcia społecznego mogą nie zdecydować się ponownie walczyć o wyższe wynagrodzenie w rozpoczynającym się roku szkolnym.