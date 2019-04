Donald Tusk dostał prezent od studentów z Polski. „To chyba najlepsza chwila, aby na niej zagrać”

– Dostałem tę pozytywkę od polskich studentów, którzy byli tu, w Brukseli, u mnie niedawno. To chyba najlepsza chwila, aby na niej zagrać. Piętnaście lat w Unii Europejskiej – słyszymy na nagraniu, które Donald Tusk opublikował na Instagramie. Pozytywka odtwarza „Odę do radości”. Utwór z IX symfonii Ludwiga van Beethovena jest hymnem Unii Europejskiej.

Donald Tusk zapowiada ważne przemówienie

Na początku maja Donald Tusk przyjedzie do Polski. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja były premier polskiego rządu na Uniwersytecie Warszawskim wygłosi wykład „Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach”. Polityk zapowiedział, że tego dnia będzie miał „coś ciekawego i ważnego do powiedzenia”.

– 3 maja jest dla mnie też osobiście bardzo ważnym świętem. Tak naprawdę całą swoją aktywność publiczną właściwie zaczynałem od nielegalnych manifestacji czczących rocznicę konstytucji. Myślę, że jest bardzo dużo dobrych powodów, dla których powinniśmy się 3 maja spotykać i powiedzieć sobie parę poważnych słów na temat konstytucji, miejsca Polski w Europie – jest to przecież też rocznica przystąpienia do UE – i o znaczeniu wolności, i o wolnych wyborach – powiedział Donald Tusk. – Widzę same dobre powody, aby właśnie tego dnia spotkać się z zainteresowanymi i szczególnie wszystkich zapraszam na Uniwersytet Warszawski – dodał szef Rady Europejskiej.

