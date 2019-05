Problemy turystów w Grecji. Polacy utknęli na Krecie

Zła pogoda spowodowała paraliż komunikacyjny. Od kilkunastu godzin samoloty są uziemione ze względu na podmuchy wiatru przekraczające 60 km/h. Uniemożliwia to start samolotów, którymi Polacy i inni turyści chcą wrócić do domów. Na lotnisku w Chanii koczują tysiące osób oczekujących na odlot.

Jak podaje RMF FM, mimo że turyści nie mają jak odlecieć, biura podróży każą im opuszczać hotele. Wiadomo, że problemy dotyczą m.in. lotów do Warszawy. Na stronach internetowych lotnisk przy przylotach maszyn linii lotniczych Ryanair do Warszawy Modlina i Ryanair Sun do Warszawy po godzinie 13:30 widniał status „opóźniony” . Samolot lecący do stolicy miał lądować o 10:15. Odwołany został lot Travel Service, linii obsługujących czartery biur podróży. Ten samolot miał być w Polsce o 13:30.