Koalicja Europejska rozszerza się o kolejne środowiska. „Zwyciężymy, bo wierzymy że Polsce potrzebna jest normalność”

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano środowiska, które dołączyły do Koalicji Europejskiej. KE, w skład której wchodziły do tej pory PO, SLD, PSL, Nowoczesna oraz Zieloni poszerzy się o następujące formacje: Inicjatywa Polska, Unia Europejskich Demokratów, Inicjatywa Feministyczna, Komitet Obrony Demokracji, Wolność i Równość, Wolne Sądy i Socjaldemokracja Polska.

– Dzisiaj bardzo istotny dzień dla nas wszystkich, tych, którzy przez lata działali, protestowali, walczyli w Polsce o demokrację i równość. My wygramy te wybory, bo po raz pierwszy od 3,5 roku jest nadzieja, by ci wszyscy poniżani, wyśmiewani, kobiety które protestowały i widziały tylko zamknięte drzwi i pogardę, ludzi opowiadających się za wolnością sądów, osoby z niepełnosprawnościami, walczących o praworządność, mogli mieć nadzieję, że poczują się w Polsce dobrze i godnie. Zwyciężymy, dlatego że wierzymy że Polsce potrzebna jest normalność, że marzymy o tym, żeby w Polsce było wreszcie normalnie, że chcemy, by Polska była realnie krajem równych praw i równych szans, dla mężczyzn i kobiet, dla osób mieszkających w miastach i we wsi. Dla osób, które walczą na co dzień z rożnymi formami dyskryminacji, dla osób wierzących i niewierzących, dla osób wykluczonych, uboższych, ale i dla tych, którym żyje się dobrze, bo wszyscy zasługujemy na prawo i szacunek, a nie na pogardę i niesprawiedliwość – mówiła Barbara Nowacka na konferencji z nowymi partnerami Koalicji Europejskiej.

– Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że głęboko wierzymy, że zwyciężymy i czekamy na ten dzień, seidy poczujemy smak nadziei, kiedy po tych wszystkich protestach możemy jasno powiedzieć: tak, różnimy się, ale łączy nas wiara w Polskę, Polskę w UE, Polskę silną. Nasze zwycięstwo to nie będzie zwycięstwo Grzegorza Schetyny, Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Katarzyny Lubnauer. To będzie zwycięstwo każdej i każdego z nas, które przez 3,5 roku chodził na protesty, walczył, rozkładał parasolki i krzyczał „wolne sądy”, „wolność, równość, demokracja” – dodała.

Hasłem Unii Europejskiej jest „Zjednoczeni w różnorodności”

Głos zabrali także liderzy innych ugrupowań wchodzących w skład KE. – Koalicja Europejska jest coraz silniejsza, nabiera nowej jakości, dołączają przedstawiciele partii, środowisk, organizacji. Uważam, że to jest proces i cieszę się, że możemy wspólnie się cieszyć, że jesteśmy już, że czujemy się zjednoczeni w różnorodności i w tę różnorodność bogaci. Jesteśmy optymistami – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. – Hasłem Unii Europejskiej jest „Zjednoczeni w różnorodności”. Dokładnie taka jest też Koalicja Europejska – mówiła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. – Jest to środowisko, które od dawna ze sobą współpracuje i które w sposób jasny w tej chwili chce współpracować. Zakończmy. Jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie radośnie. Zwyciężymy – dodała.

– To miła i fajna chwila. Przyszedł moment, żeby wszyscy obywatele i obywatelki w Polsce wiedzieli i głosowali na KE, dlatego że nie ma co tracić głosu. Głosy na KE to głosy na demokrację. Im więcej ich będzie, tym większa szansa wygrania ze złem – – mówił szef SLD Włodzimierz Czarzasty