15-letni uczeń zabił kolegę nożem w szkole. Policja zatrzymała dwie osoby

Jak informuje RMF 24, osoby zatrzymane przez policjantów są nieletnie. Miały w sposób pośredni przyczynić się do zabójstwa. – W sprawie niewykluczone są kolejne zatrzymania. Jeżeli pojawi się taka sytuacja, że ktoś komuś ma grozić, apelujemy o to, żeby po prostu zgłosić nam taką informację bądź prokuraturze i z naszej strony na pewno będą zdecydowane kroki w tej sprawie – powiedział rzecznik prasowy stołecznej policji Sylwester Marczak w rozmowie z RMF 24. Pełnomocnicy 15-latka, który zadał koledze śmiertelny cios, zabiegają o to, by decyzja o przekazaniu sprawy prokuraturze została odroczona.

Atak w szkole

W ubiegłym tygodniu policjanci z Wawra interweniowali w jednej ze szkół, w której doszło do tragicznej w skutkach kłótni pomiędzy dwójką nastolatków. W jej trakcie jedno z dzieci zaatakowało drugie niebezpiecznym narzędziem. Do zdarzenia doszło w piątek 10 maja około godziny 10.00 w Szkole Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I. Jak informuje Polsat News, zaatakowany był uczeniem trzeciej klasy gimnazjum. Został dźgnięty nożem kilkakrotnie. Był reanimowany. Niestety, nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych.