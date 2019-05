Ks. Isakowicz-Zaleski chce odebrania rezydencji biskupom. „To samo dotyczy kard. Dziwisza”

Abp Wojciech Polak pojawił się 16 maja w „Faktach po Faktach" TVN24, gdzie był pytany o to, czy ofiary księży pedofilów powinny otrzymać odszkodowania. Prymas Polski odpowiedział twierdząco zaznaczając, że „jeżeli chodzi wprost o odszkodowanie, czy zadośćuczynienie (...), to powinniśmy się stosować do obowiązującego w Polsce prawa” . – Czyli jeżeli sąd taką rzecz zasądzi, to Kościół nie jest ponad prawem, nie jest wyjęty z prawa – dodał. Zaznaczył przy tym, że trwają już prace nad powołaniem funduszu solidarnościowego dla osób, które były poszkodowane przez duchownych.

Kard. Dziwisz powinien się wyprowadzić?