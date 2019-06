Nowoczesna połączy się z PO? „Rozpoczyna się likwidacja”

„Dziś formalne lub nieformalne wchłonięcie Nowoczesnej przez Platformę Obywatelską będzie kolejnym ciosem, który zabije w Polakach nadzieje" – czytamy w liście otwartym polityków Nowoczesnej. Do treści dokumentu dotarła Wirtualna Polska.

W kolejnych częściach listu działacze Nowoczesnej przekonują, że „pod ładnie brzmiącą przykrywką połączenia klubów i integracji środowisk rozpoczyna się likwidacja Nowoczesnej”. „My mówimy jasno: współpraca tak – wchłonięcie nie!” – czytamy.

Autorzy dokumentu przekonują, że władze Nowoczesnej nie mogą samodzielnie podjąć decyzji o likwidacji partii. „O tym mogą zdecydować jedynie wszyscy Nowocześni lub ich upoważnieni reprezentanci. Dlatego apelujemy do władz Nowoczesnej na czele z Katarzyną Lubnauer o zwołanie w najszybszym możliwym terminie Nadzwyczajnej Konwencji Partii Nowoczesna” – dodano.

„Nowoczesna pozostanie niezależnym bytem politycznym”

Do ewentualnej fuzji odniosła się Katarzyna Lubnauer w rozmowie z publicystą Wirtualnej Polski. – Na pewno w sobotę nie zapadnie decyzja o fuzji, Nowoczesna pozostanie niezależnym bytem politycznym. Padną za to pewne zapowiedzi dotyczące powrotu do formuły jaką była Koalicja Obywatelska, która świetnie sprawdziła się w wyborach samorządowych – stwierdziła liderka ugrupowania.

