Spięcie między gen. Różańskim a Macierewiczem. „Tę wizytę też sobie zmyśliłem?”

W ocenie generała Mirosława Różańskiego Polski nie stać obecnie na zakupy samolotów F-35 od Stanów Zjednoczonych. Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych przyznał w rozmowie z TVN24, że jeszcze przed dwoma laty ówczesny szef MON Antoni Macierewicz także nie popierał inwestycji, za co miał zwolnić jednego z oficerów. – Dotychczas niestety byłem w sytuacjach takich, kiedy jeden z moich podwładnych proponował takie rozwiązanie, żeby wprowadzić tego typu samolot na nasze uzbrojenie, został zwolniony ze stanowiska służbowego – wyjaśnił.

Na odpowiedź Antoniego Macierewicza nie trzeba było długo czekać. „Różański wciąż nie nauczył się czym jest A2/AD, nie chciał bazy USA, wojsk OT, przesunięcia sił na wschód, ale zmyślać umie! Tymczasem to SPO z 2017, wprowadzone ówczesnym zarządzeniem MON, zakładało zakup F-35” – tłumaczył polityk PiS.

Na te słowa zareagował gen. Różański pytając, czy wizytę Andrzeja Dudy i Antoniego Macierewicza w Dowództwie Generalnym w 2016 roku także sobie zmyślił. „Różnica między nami jest taka, że ja przyznałem się do niezrozumienia skrótu, a pan nie potrafi przyznać się do nieprawdy o produkcji okrętów w Szczecinie, budowy śmigłowców z Ukrainą, agenturalnej działalności gen. Kraszewskiego i porażki we współpracy z prezydentem Dudą” – dodał.

F-35

Najbardziej spektakularną informacją, która została potwierdzona podczas wizyty prezydenta Dudy w Białym Domu, było podpisanie umowy na zakup myśliwców F-35 Lightning II. Polskie siły powietrzne zasilić mają docelowo 32 samoloty produkowane przez koncern Lockheed Martin. Tak nowoczesne i jak wielokrotnie potwierdził prezydent Trump, najlepsze na świecie, maszyny muszą jednak dużo kosztować. Ceny tak skomplikowanego sprzętu, szczególnie jeśli chodzi o strategiczne zakupy uzbrojenia, mogą bardzo różnić się w zależności od wynegocjowanych cen. Na podstawie informacji do, których można dotrzeć, szacuje się, że jeden myśliwiec F-35 kosztuje, w zależności od konfiguracji i wyposażenia, od 90 do nawet 150 mln dolarów. Co w przeliczeniu po dzisiejszym kursie dolara, daje przedział od 338 do 564 mln złotych za sztukę. Jeśli Polska chce kupić 32 takie maszyny, to w ogromnym uproszczeniu, można założyć, że wyda na nie od 10,8 do aż 18 mld złotych.