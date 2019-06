Morderstwo 10-latki na Dolnym Śląsku. Ujawniono wstrząsające informacje

Ciało 10-letniej dziewczynki znalazł przypadkowy przechodzeń w czwartek 13 czerwca sześć kilometrów od miejscowości Mrowiny. Tego samego dnia dziewczynka wyszła ze szkoły i nie wróciła do domu. W związku z tym rozpoczęto jej poszukiwania. Sekcja zwłok 10-latki została wykonana w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Prokuratura podała, że przyczyną zgonu dziecka były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Ujawniono też ślady świadczące o tym, że zbrodnia miała podłoże seksualne.

„Fakt” podaje, że do zatrzymania podejrzanego doszło w niedzielę we Wrocławiu. Rzecznik KGP Mariusz Ciarka przekazał, że od początku policjanci wytypowali jednego z mężczyzn. – Dzisiaj już mogę zdradzić, to jest informacja, o której jeszcze nie mogłem mówić wczoraj czy przedwczoraj. Policjanci od samego początku wytypowali 22-letniego mężczyznę – tłumaczył. Mężczyzna był przesłuchiwany w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy do późnych godzin nocnych. 22-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy podczas składania zeznań przyznał się do winy.

Z ustaleń portalu Wirtualna Polska wynika, że mężczyzna miał dobrze znać matkę dziewczynki. Kobieta przeprowadziła się z trójką swoich dzieci na Dolny Śląsk niecały rok temu. Wcześniej mieszkała w Irlandii. Po rozstaniu z ojcem dzieci postanowiła wrócić do rodzinnego domu. Zdaniem źródeł, na które powołują się dziennikarze, morderstwo miało zostać wcześniej zaplanowane, a 22-latek celowo wprowadzał organy ścigania w błąd. Do zbrodni mogła go doprowadzić zazdrość o 10-latkę.

