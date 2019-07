Wtorek z przelotnym deszczem prawie w całym kraju. Może zagrzmieć

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w północnej połowie kraju, lokalnie możliwy grad. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 15°C miejscami na północy do 20°C na południu i południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W górach oraz w czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie stopniowo zanikające. Na szczytach Tatr możliwe opady śniegu. Temperatura minimalna od 7°C na terenach podgórskich do 12°C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda na środę 10 lipca

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie kraju także z burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C na północnym wschodzie i Podhalu do 21°C miejscami na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W górach oraz w czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

