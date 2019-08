Donald Trump mówi o Polsce. Internauci wytykają mu brak wiedzy

Na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej, Donald Trump został zapytany przez dziennikarza, jaką wiadomość chciałby przekazać Polsce w rocznicę Powstania Warszawskiego. – Mam dużo szacunku dla Polski. Wiem, że Polacy mnie lubią, a ja lubię ich. Wkrótce wybieram się do Polski – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Internauta, który udostępnił nagranie z konferencji w mediach społecznościowych, nie krył oburzenia. „To parodia” – napisał. To, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie odniósł się do historii, a jedynie mówił o sympatii łączącej go z obywatelami Polski, nie spodobało się również innym użytkownikom mediów społecznościowych. „Czyli Trump nie wie, czym było Powstanie Warszawskie”, „Nie ma pojęcia o Powstaniu Warszawskim. Najbardziej nieświadomy prezydent, jakiego kiedykolwiek widziałam” – dodawali kolejni.

Donald Trump ponownie odwiedzi Polskę

We wtorek 30 lipca 2019 roku oficjalnie potwierdzono, że przywódca USA przyjedzie do Polski, gdzie spędzi trzy dni. Komunikat w tej sprawie przekazała Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy. Wizyta Donalda Trumpa w Polsce rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 2 września. 1 września w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomnijmy, poprzednia wizyta Trumpa w Polsce miała miejsce w lipcu 2017 roku.