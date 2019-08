Atak nożownika w Bielsku-Białej. Ranił dwie osoby, w tym 14-latka

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. W jednej z kamienic na ulicy Michałowicza w Bielsku-Białej dwóch mężczyzn spożywało alkohol, a na miejscu był obecny także 14-latek. W pewnym momencie dwaj dorośli mężczyźni pokłócili się, a jednej z nich sięgnął po nóż i ugodził nim 44-latka. Ranił także nastolatka, po czym uciekł z mieszkania. Na miejscu pojawiło się kilka patroli policyjnych, a funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania nożownika. Zatrzymano go w poniedziałek po godzinie 10. 36-latek przebywał w rejonie osiedla, na którym doszło do ataku.

Okazało się, że 44-latek został ugodzony w okolice brzucha i z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Nastolatek miał z kolei ranę ciętą i został zabrany do szpitala pediatrycznego. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzenia i motywy, którymi kierował się sprawca. Za uszkodzenie ciała grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.