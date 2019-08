Poseł PiS o odejściu Kuchcińskiego. „Zachował się całkiem honorowo”

Łukasz Schreiber był gościem programu „Graffiti” Polsat News, gdzie skomentował aferę wokół lotów Marka Kuchcińskiego. – Zdarzyły się pewne rzeczy, które zdarzyć się nie powinny – zaznaczył sekretarz stanu w KPRM. – Marszałek zachował się całkiem honorowo – dodał poseł PiS przypominając dymisję oraz przelewy wykonane przez Kuchcińskiego na konta poszczególnych fundacji.

Co powinno się zmienić?

Polityk odniósł się także do postawy posłów Platformy Obywatelskiej, którzy według niego „nie chcieli wziąć udziału” w spotkaniu dotyczącym regulacji lotów najważniejszych osób w państwie. – Nie chce im się nawet przyjść na spotkanie. Trzy godziny przed nim mówią, że będą na nim obecni, a później nie przychodzą – podkreślił Schreiber. – Szkoda, że wszyscy nie mogli się spotkać, by wypracować rozwiązania – dodał.

Sekretarz stanu w KPRM został zapytany o to, co powinno być dookreślone w obowiązujących aktualnie przepisach. – To, że korzystanie z tych nadzwyczajnych przypadków, które miały miejsce i wcześniej i teraz, będzie jasno zawężone do odpowiednich spraw. To, czego nie było na pewno wcześniej, że wszystkie tego rodzaju loty będą upubliczniane na stronach internetowych – podkreślił Schreiber.

Spotkanie w Kancelarii Premiera

W Kancelarii Premiera w poniedziałek 12 sierpnia odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele klubów parlamentarnych omawiali szczegóły projektu ustawy dotyczącej lotów najważniejszych osób w państwie. – Jedno jest pewne, na pewno członkowie rodzin tych najważniejszych osób w państwie – z wyłączeniem pana prezydenta i pierwszej damy, bo tutaj będą inne regulacje – jeżeli nie wchodzą w oficjalny skład delegacji, nie będą mogły przebywać na pokładzie. Podobnie jak rodziny parlamentarzystów, który ewentualnie by się znaleźli na pokładzie takiego statku powietrznego – zaznaczył po spotkaniu szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM przekazał też, że podczas spotkania omawiana była kwestia bezpieczeństwa państwa. Doprecyzował, że chodzi o to, czy „wszystkie loty na pewno powinny być jawne, czy też nie powinno być możliwości wyłączenia z jawności niektórych lotów, ze wglądu na bezpieczeństwo państwa”. Wyjawił, że w tym miejscu wszystkie kluby „mówiły jednym głosem”.

Na koniec Dworczyk poinformował, że kancelaria premiera będzie chciała przygotować pierwszą wersję projektu ustawy do piątku 16 sierpnia. – Będziemy chcieli jeszcze ją konsultować, nie tylko oczywiście z instytucjami, które biorą udział w organizacji lotów, ale również klubami parlamentarnymi. Mamy nadzieję, że w tej kolejnej turze konsultacji PO weźmie udział – powiedział.

