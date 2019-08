Duda wspiera abp Jędraszewskiego. „Wściekły atak aktywistów LGBT+”

List Piotra Dudy do abp Marka Jędraszewskiego opublikował „Nasz Dziennik”. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” podziękował w swoim imieniu jak i w imieniu „większości członków” związku „za odważne i prawdziwe słowa oceniające szerzącą się w naszym Kraju ideologię LGBT+” . Duda ocenił, że hierarcha po swoich wypowiedziach doczekał się wielu „ataków nienawiści, oszczerstw i gróźb” . „Jednak w tej ważnej i trudnej próbie, może Ksiądz arcybiskup liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Tak jak NSZZ „Solidarność” zawsze może liczyć na wsparcie Jego Ekscelencji w swoich działaniach, np. w przypadku ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę” – dodał.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” wspomniał również o osobach ze środowisk LGBT. „Wściekły atak aktywistów LGBT+ dowodzi, jak trafnych słów Ksiądz Arcybiskup użył. Jak precyzyjnie nazywając tę ideologię neomarksizmem, obnażył jego mechanizm, sposób myślenia i działania” – podkreślił. W swoim liście do metropolity krakowskiego przypomniał także słowa z laudacji, którą odczytano podczas wręczania abp Jędraszewskiego tytułu „Człowieka Roku 2017 Tygodnika Solidarność”. Mowa tam była o „wierności ewangelicznej nauce Chrystusa, upominaniu się o godność człowieka w życiu społecznym oraz o odwadze w wypełnianiu kapłańskiej posługi” . „Dzisiaj te słowa są jeszcze bardziej aktualne” – podsumował Duda.

„Tęczowa zaraza”

Po homilii wygłoszonej w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na abp Marka Jędraszewskiego spadła fala krytyki. Duchowny mówił wówczas o „tęczowej zarazie”, która zastąpiła czerwoną. Temat ideologii LGBT kontynuował na Jasnej Górze, gdzie wygłosił słowo do wiernych pielgrzymujących z Krakowa. Stwierdził, że „czuwać to znaczy stać na straży swojej chrześcijańskiej tożsamości, swojego chrześcijańskiego »ja«, a zatem nie dopuszczać, by zawładnął nad nami duch kłamstwa i byśmy nie ulegli tak powszechnemu dziś konformizmowi”. – Czuwać to znaczy także zdecydowanie odrzucić ów błąd antropologiczny, który nam zagraża w postaci dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologii: ideologii gender i ideologii LGBT – dodał. – Nie pozwólcie na to, aby zło zagrażających nam ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce, zatruwając serca i umysły Polaków i wyrządzając im ogromne duchowe szkody, zwłaszcza dzieciom i młodzieży – podkreślił abp Jędraszewski.

Czytaj także:

Drag queen poderżnął gardło kukle przypominającej abp Jędraszewskiego. Adam Bodnar komentuje