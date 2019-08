Koalicja Obywatelska przedstawiła „jedynki” na listach. To oni powalczą o miejsca w Sejmie

– Obiecaliśmy, że będziemy budować koalicję. Są z nami samorządowcy, są ci, którzy chcą zaangażować się w te wybory. Chcą pomóc dobrym listom – powiedział Grzegorz Schetyna przed prezentacją „jedynek”. – Wybieramy ekipę, która ma być w Sejmie i Senacie nie po to, żeby korzystać ze służbowych limuzyn czy samolotów. Jesteśmy po to, żeby pomagać ludziom i dlatego idziemy do tych wyborów. Nie wystarczy być anty-pisem, nie wystarczy być przeciw. Jesteśmy koalicją, która ma dobry program – dodał.

Lista „jedynek” Koalicji Obywatelskiej:

Arkadiusz Marchewka – Szczecin

Sławomir Nitras – Koszalin

Barbara Nowacka – Gdynia

Sławomir Neumann – Gdańsk

Jacek Protas – Elbląg

Janusz Cichoń – Olsztyn

Robert Tyszkiewicz - Białystok

Joanna Mucha – Lublin

Raid Haidar – Chełm

Marcin Kierwiński – Płock

Joanna Kluzik-Rostkowska – Radom

Kamila Gasiuk-Pihowicz – Siedlce

Grzegorz Schetyna – Warszawa

Jan Grabiec – Warszawa II

Tomasz Lenz – Toruń

Tadeusz Zwiefka – Bydgoszcz

Tomasz Aniśko – Zielona Góra

Mariusz Witczak – Kalisz

Tomasz Nowak – Konin

Małgorzata Janyska – Piła

Joanna Jaśkowiak – Poznań

Tomasz Zimoch – Łódź

Cezary Grabarczyk – Piotrków Trybunalski

Cezary Tomczyk – Sieradz

Bartłomiej Sienkiewicz – Kielce

Joanna Frydrych – Krosno i Przemyśl

Paweł Poncyljusz – Rzeszów

Dorota Niedziela – Kraków II

Paweł Kowal – Kraków

Jagna Marczułajtis- Walczak - Nowy Sącz

Urszula Augustyn – Tarnów

Mirosława Nykiel – Bielsko-Biała

Izabela Leszczyna – Częstochowa

Marta Golbik – Gliwice

Marek Krząkała – Rybnik

– Rybnik Borys Budka – Katowice

Wojciech Saługa – Sosnowiec

Witold Zembaczyński – Opole

Piotr Borys – Legnica

Tomasz Siemoniak – Wałbrzych

Małgorzata Kidawa- Błońska - Wrocław

