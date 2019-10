Łomża. Gwałt na 13-miesięcznej dziewczynce, wujek usłyszał zarzut

Z soboty na niedzielę 13-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala w Łomży. Do placówki zawieźli ją rodzice. Ze względu na poważne obrażenia, lekarze zdecydowali, że dziecko należy przetransportować do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. – Bazujemy na tym, co zostało nam przekazane ze szpitala przez lekarzy, natomiast mamy informacje, że dziecko ma obrażenia głowy, obrażenia twarzoczaszki, obrażenia kończyn górnych i dolnych, ale również obrażenia okolic intymnych – powiedział Daniel Kołnierowicz, komendant podlaskiej policji, w niedzielę w rozmowie z TVN24.

Zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem

Jak podaje Wirtualna Polska, policja zatrzymała mężczyznę, pod którego opieką znajdowało się dziecko pod nieobecność rodziców. W momencie zatrzymania miał być pijany, więc nie mógł zostać przesłuchany. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że mężczyzna to 22-letni wujek dziecka. Podejrzany usłyszał zarzut gwałtu ze szczególnym okrucieństwem – podaje Polsat News.

Czytaj także:

Brodnica. Policjant oskarżony o gwałt i molestowanie zatrzymanych. Ruszył proces