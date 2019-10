O. Rydzyk ocenił partie polityczne. Rozczarowanie Konfederacją, a co sądzi o PiS?

W wywiadzie dla tygodnika „Sieci” ojciec Tadeusz Rydzyk wypowiadał się m.in. na temat tego, „komu zależy na tym, żeby zniszczyć Polskę” . – To idą międzynarodowe siły, diabelskie. Robią wszystko, żeby zniszczyć rodzinę, zniszczyć człowieka, wiarę, Kościół. To jest ta nowa lewica, jak to niektórzy nazywają. W tym ideologia gender, bardzo niebezpieczna – stwierdził redemptorysta.

„Moda na wszystko, co antypolskie”

Toruński duchowny mówił również o „ataku na abp. Jędraszewskiego” , który na początku sierpnia mówił o „tęczowej zarazie”. Zdaniem o. Rydzyka był to „wstrętny atak” oraz „próba stłamszenia człowieka, pasterza Kościoła, wreszcie zablokowania wolności” . – Musimy widzieć, jak ta propaganda idzie przez wszystkie media, uczelnię, sztukę itd. Tych prawicowych jest bardzo niewiele – stwierdził duchowny. Zaznaczył przy tym, że liczył na działania rządu w tym zakresie. Mówił m.in. o zakończeniu dyskryminacji nadawców chrześcijańskich oraz odbiorców. – Wszystko to jednak lewica nadal trzyma w rękach. Druga ważna sprawa to szkoły, uczelnie. Tam rządzi lewactwo, wytwarza się moda na wszystko, co antypolskie – stwierdził dyrektor Radia Maryja.

O. Rydzyk nawiązał także do wyborów parlamentarnych, które odbyły się 13 października. – Głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość. A na kogo miałem głosować? Ale nie na całą partię PiS, lecz na ludzi, których jestem pewny, których znam, którzy byli na listach tej akurat partii – przyznał redemptorysta deklarując jednocześnie, że w przyszłorocznych wyborach prezydenckich odda swój głos na Andrzeja Dudę. Zdaniem duchownego urzędująca głowa państwa „bardzo ciężko pracuje dla Polski każdego dnia” .

Polityka była jednym z wiodących tematów rozmowy, a o. Rydzyk pokusił się o ocenę ugrupowań obecnych na polskiej scenie politycznej. Duchowny przyznał, że myślał, iż „PSL jest bardziej propolskie” . Jeszcze jakiś czas temu miał też nadzieję, że „coś wartościowego” wyniknie z działalności Konfederacji. – Ale jestem bardzo, bardzo rozczarowany. Sądziłem, że są bardziej za Polską, bardziej propolscy. A tu raz po raz widzę szkodzenie Polsce – podsumował.

