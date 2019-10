Siedmioro wojewodów złożyło rezygnacje. Powód? Wybory do Sejmu

W październikowych wyborach parlamentarnych do Sejmu zostało wybranych siedmioro wojewodów: Ewa Leniart – wojewoda podkarpacka, Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyska, Paweł Hreniak – wojewoda dolnośląski, Zbigniew Hoffmann – wojewoda wielkopolski, Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki, Władysław Dajczak – wojewoda lubuski oraz Przemysław Czarnek – wojewoda lubelski. Do parlamentu zostało wybranych również dwoje wicewojewodów: Violetta Porowska – wicewojewoda opolska oraz Bartłomiej Dorywalski – wicewojewoda świętokrzyski.

– Nowo wybrani parlamentarzyści pełniący funkcje wojewodów i wicewojewodów złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji – poinformował Paweł Szefernaker, wiceminister w MSWiA, nadzorujący pracę wojewodów. – Do 12 listopada, do czasu rozpoczęcia nowej kadencji parlamentu, premier Mateusz Morawiecki, ma czas zgodnie z prawem na przyjęcie złożonych przez wojewodów rezygnacji. Do tego czasu będą pełnić sprawowane funkcje – dodał.

Nowi wojewodowie i wicewojewodowie zostaną powołani przez premiera po zaprzysiężeniu nowego rządu.

