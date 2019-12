Andrzej Duda pozował przy umywalce. Nawiązał do znanego filmu

„Pamiętacie umywalkę we wnęce za drzwiami w filmie »Cztery wesela i pogrzeb«? Kto się tam schował? Naprawdę istnieje” – napisał Andrzej Duda na Instagramie. Prezydent dodał hashtag „Luton” czyli nazwę miasta, w którym nagrywano film. Przypomnijmy, głowa państwa przebywała ostatnio z dwudniową wizytą w Londynie, gdzie odbywał się nieformalny szczyt NATO w 70. rocznicę powołania organizacji.

Zdjęcie zamieszczone przez Andrzeja Dudę najwyraźniej spodobało się internautom. Już dwie godziny po publikacji materiał miał niemal sześć tysięcy polubień. „Jak Ja Pana szanuję. Patrząc na to co Pan robi i na to że ma Pan poczucie humoru jest Pan dla mnie jednym z najlepszych polskich prezentów” – brzmi jeden z komentarzy. „Piękny jak zawsze” – czytamy w kolejnym. Nie zabrakło jednak również negatywnych komentarzy. „To w łazience ech żenada” – napisała jedna z użytkowniczek.

Prezydent po szycie NATO

Andrzej Duda stwierdził, że jubileuszowy 70. szczyt NATO, który odbył się w Londynie był „zwycięstwem Polski”. Jak mówił prezydent, podczas szczytu udało się zatwierdzić odnowione plany zasad kolektywnej obrony wschodniej flanki NATO. – Wczoraj w trakcie naszych spotkań rozmawiałem na ten temat z prezydentami państw bałtyckich i premierem Estonii, naradzaliśmy się, rozmawialiśmy z panem prezydentem Erdoganem wspólnie. Wczoraj przez chwilę i dziś jeszcze toczyliśmy krótkie rozmowy i to zostało zaakceptowane, tak że bardzo się cieszymy, że wszyscy opuszczają szczyt NATO z zadowoleniem, bo rzeczywiście to zostało przyjęte i to odnowienie zasad kolektywnej obrony, dostosowanie ich do obecnych realiów i zmieniającego się świata, jest realizowane i jest na to pełna zgoda Sojuszu – powiedział prezydent.

