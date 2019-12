Gdynia. Oblał byłą żonę kwasem i bił ją młotkiem. Świadkowie nie reagowali

Jak podaje Radio Gdańsk, do tego zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z parkingów na gdyńskim Witominie. To tam 39-latek oblał swoją byłą żonę kwasem i wciągnął ją do samochodu. Po chwili kilkukrotnie uderzył kobietę młotkiem w głowę. Świadkami zajścia byli przechodnie, którzy jednak nie interweniowali. Powodem ich bierności miał być fakt, że napastnik był agresywny i brutalny. Co więcej, miał grozić kobiecie śmiercią.

Na miejscu pojawili się policjanci, którzy obezwładnili 39-latka. Podczas przeszukania jego samochodu znaleziono folię i sznur. Pozostałe dowody i ślady zabezpieczyli śledczy. Mężczyzna, który w chwili incydentu był trzeźwy, trafił już do aresztu. Nieoficjalnie przekazano, że motywem jego działania była zazdrość. Jeszcze we wtorek ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie prawdopodobnie usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi nawet dożywocie.

