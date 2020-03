Kolejny przypadek koronawirusa w Polsce. Tym razem w Krakowie

Pierwsze informacje o nowym przypadku zarażenia koronawirusem pojawiły się około godziny 10. Kolejne doniesienia przekazano na konferencji prasowej organizowanej przez władze województwa małopolskiego. Jest to mężczyzna w wieku powyżej 60. roku życia, który przebywał ostatnio w północnych Włoszech. – Ten przypadek jest wręcz modelowy, jeśli chodzi o poprawność działań służb. Pacjent wrócił do Polski 29 lutego lotem rejsowym, lądował na lotnisku Chopina, samochodem dojechał do Krakowa. 1 marca, będąc osobą zdrową, zwrócił się do stacji epidemiologicznej i poinformował o przylocie. Otrzymał zalecenia, by poddać się samoobserwacji przez 14 dni – tłumaczył Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jarosław Foremny.

Za zgodą pracodawcy pacjent pracował przez ostatni czas zdalnie. Gdy 6 marca poczuł się gorzej, zgłosił to w sanepidzie i dostał informację, że powinien zgłosić się do najbliższego szpitala zakaźnego, wykorzystując transport sanitarny. – 7 marca ta osoba została przewieziona do szpitala – przekazał Foremny. Ze słów inspektora wynika, że pacjent mieszkał sam, nie mógł zarazić innych osób. Służby powiadomiły lotnisko w Warszawie, by podjąć działania wobec osób, które miały styczność z pacjentem. – Mówię przede wszystkim o współpasażerach lotu – dodał.

Poprzednie 11 przypadków

„Mamy 3 nowe przypadki zarażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Wyniki dotyczą kobiety z województwa śląskiego i mężczyzn z dolnośląskiego oraz mazowieckiego, którzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie” – poinformował resort zdrowia w niedzielę 8 marca. Ministerstwo przekazało, że kobieta jest pacjentką w sile wieku, która przebywała ostatnio w kwarantannie i prosto z niej została przewieziona do szpitala. Mężczyzna z Warszawy jest osobą młodą i przebywał ostatnio we Włoszech, a jego stan jest określany jako dobry. Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku pacjenta z Wrocławia.

Wcześniej poinformowano o ośmiu przypadkach osób z chorobą Covid-19, w: Warszawie, Raciborzu, Ostródzie, Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu. Pacjentka z Warszawy przyleciała samolotem z Niemiec. Pacjent z Raciborza wrócił autokarem z północnych Włoch. Dwie osoby z Ostródy podróżowały wraz z pierwszym zakażonym SARS-CoV-2 Polakiem z Niemiec. W Szczecinie dodatni wynik dały testy na nowy koronawirus przeprowadzone u pary, która wróciła z Włoch. Osoba, którą zdiagnozowano we Wrocławiu, wróciła w ostatnim czasie samolotem z Wielkiej Brytanii. To 26-letni mężczyzna, który przyleciał z lotniska East Midlands nieopodal Nottingham i najpierw zadzwonił na infolinię NFZ, a później zgłosił się do jednego z wrocławskich szpitali.

