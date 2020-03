Ks. Józef Kloch: Jak ktoś kaszle i jest chory – niech nie przychodzi do kościoła

– Myślę, że kierowanie się zarówno rozumem, jak i wiarą jest tu pewnym wyznacznikiem – mówił ks. Kloch, pytany o uczestnictwo we mszach świętych. Jak podkreślił, ma nadzieję, że "na następnych mszach nie będzie słyszał kaszlu". Zapewnił, że rozumie restrykcje i potrzebę daleko idących regulacji.

– Przede wszystkim, jeśli ktoś kaszle, jest chory, niech nie przychodzi do kościoła i to jest wyraźnie zalecone – podkreślił ks. Kloch. – Msza jest ważna. I jednak to nie jest takie ot sobie – to zamknijmy wszystko, zamknijmy kościoły. Powtarzam: dla tych osób, które są chore, na pewno powinny to same zrozumieć, że mają pozostać w domu. Nie diabolizujmy aż tak bardzo. Przepraszam – restauracje działają? Działają – ocenił.

