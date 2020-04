Warszawski Uniwersytet Medyczny rekomenduje, by nie przeprowadzać wyborów 10 maja

W uchwale w sprawie wyrażenia poparcia dla nieprzeprowadzania wyborów 10 maja, podpisanej przez rektora uczelni prof. Mirosława Wielgosia, wskazano, że liczba zakażonych osób w naszym kraju szybko wzrasta, a jak przewidują prognozy, w ciągu kilku tygodni możemy osiągnąć poziom krajów, w których skala zachorowań przybrała wymiar ekstremalny.

„Będąc profesjonalistami w zakresie ochrony zdrowia mamy pełną świadomość odnośnie możliwości i wydolności naszych służb medycznych, które nigdy jeszcze nie stanęły przed tak wielkimi wyzwaniami. Mają z tym problem nawet najbardziej zasobne państwa Europy i świata” – przypomniał Senat WUM. Uczelnia podziękowała przy tym pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w pracę podczas epidemii.

„W tych warunkach jesteśmy pełni uznania i szacunku dla wszystkich, którym przyszło zmierzyć się z tą tragedią. Dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom i położnym, farmaceutom, lekarzom dentystom, ratownikom medycznym, fizjoterapeutom i rehabilitantom, diagnostom laboratoryjnym, technikom rentgenowskim i elektrodiagnostom, salowym, pracownikom zaopatrzenia, administracji, pracownikom technicznym, załogom karetek i całemu personelowi pomocniczemu” – przekazał WUM.

Senat WUM zwrócił również uwagę, że pracownicy służby zdrowia niosą pomoc, często narażając swoje zdrowie i życie, patrząc na cierpienie i nieszczęście pacjentów. „Dlatego też z ogromnym niepokojem obserwujemy działania, zmierzające do przeprowadzenia wyborów prezydenckich zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem, tj. w dniu 10 maja 2020 roku” – zwrócono uwagę w uchwale.

„Takie postępowanie w naszej ocenie zaprzecza kardynalnym wartościom i zasadom, promowanym przez współczesną naukę i medycynę, których głos powinien być obecnie znacznie silniejszy, niż względy polityczne. Jesteśmy pełni uznania dla działań prewencyjnych, wcześnie wprowadzonych przez polski rząd i mających ustrzec nas przed najgorszym” – wskazano w uchwale, dodając, że wciąż jest nadzieja, że rzeczywiście tak będzie.

„Tym bardziej jednak wyrażamy nasze obawy, że to jedno wydarzenie, jakim będą wybory prezydenckie, może zniweczyć wszystkie nasze dotychczasowe działania i przyczynić się do gwałtownego rozszerzenia zakresu epidemii. Zwracamy również uwagę na fakt, że nawet próba przeprowadzenia wyborów z zachowaniem nadzwyczajnych środków ostrożności – oczywiście poza ogromnym bezpośrednim zagrożeniem dla wszystkich obywateli – przyczyni się do znacznego uszczuplenia już dzisiaj niewystarczających środków ochrony indywidualnej” – podkreślił WUM.

W uchwale zaapelowano „do rządzących o zachowanie daleko posuniętego rozsądku, czego efektem będzie przeprowadzenie wyborów prezydenckich w warunkach, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo naszych rodaków”.

