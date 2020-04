Nowe obostrzenia rządu. Czy można biegać i jeździć na rowerze?

Szef rządu zapowiedział także wprowadzenie zakazu korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich. – Musimy przestrzegać tych rygorów, które wprowadzamy. Przy dalszym łamaniu zasad może pojawić się kara ograniczenia wolności. Jeśli nie przestrzegamy tych zasad to możemy nieświadomie zarazić drugą osobę – podkreślał premier.

Czy można biegać i jeździć na rowerze?

Podczas konferencji prasowej głos zabrał także Łukasz Szumowski. – Jedyne miejsca, w których mamy większe ryzyko zarażenia to miejsca, gdzie się gromadzi dużo ludzi – to sklepy, bulwary, parki, urzędy – podkreślał minister zdrowia. Szumowski został również zapytany przez jednego z dziennikarzy o to, czy wprowadzane ograniczenia dotyczą również osób aktywnych fizycznie, w tym biegaczy. – Potraktujmy nasze wyjścia z domu bezwzględnie. Jeżeli potrzebujemy wyjść z domu, to jak najkrócej i wrócić. Nie skupiajmy się na utrzymywaniu naszej formy. Oczywiście ważne jest też zdrowie psychiczne – wyjaśnił Szumowski dodając, że w trosce o wspomniane zdrowie psychiczne można wychodzić z domu, ale jedynie na krótki spacer po to, by się „przewietrzyć”. – Prosimy o przestrzeganie nowego reżimu sanitarnego. Czasu na przewietrzenie nie wykorzystujmy na czas do aktywności sportowej i poprawianie sylwetki – zaapelował.

Podobne pytanie zapytano w kontekście wypożyczalni rowerów, które mają zostać zamknięte. Czy oznacza to zarazem, że właściciele prywatnych jednośladów również powinni zrezygnować z aktywności? Tak samo jak w przypadku biegania, Szumowski zalecił również ograniczenie aktywności na rowerze, sprowadzając wyjścia z domu jedynie do krótkich spacerów.

