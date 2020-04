Mateusz Morawiecki powitał największy samolot świata. Są zdjęcia z lądowania

– Największy samolot transportowy świata był potrzebny, by przywieźć kolejne partie środków ochrony osobistej, by jak najlepiej zabezpieczyć nasze służby medyczne. O taki transport starało się kilka państw, przyleciało około 80 ton sprzętu. Kontaktowaliśmy się z władzami Chin, by te transporty jak najszybciej przybywały. Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za rozmowę z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, która udrożniła kanały komunikacji – powiedział premier.

– Dzisiaj koncentrujemy się na tym, co jest najbardziej konieczne i potrzebne na najbliższe tygodnie. To bezprecedensowy transport, który będziemy powielać i dostarczać jak najwięcej sprzętu. Ale działamy dwutorowo – chcemy odbudowywać produkcję krajową, a to już się udaje w przypadku takiego sprzętu jak choćby maski czy fartuchy – dodał szef rządu.

Korzystając z okazji premier Mateusz Morawiecki podziękował firmom KGHM i Lotos, za organizację transportu.

Antonow AN-225 Mrija to największy samolot na świecie. Maszyna ma ponad 84 metry długości, napędzany jest sześcioma silnikami odrzutowymi. Samolot został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu. Powstał w 1988 roku, w czasach ZSRR, w zakładach lotniczych Aviant. Jest tak duży, że na swoim grzbiecie jest w stanie przewieźć prom kosmiczny, a w ładowni blisko 100 samochodów osobowych. Obecnie Mrija jest używany komercyjnie od 2001 r. przez ukraińskie linie Antonov Airlines do transportu ciężkich ładunków. Maszyna gościła w Polsce w 2003 i w 2005 roku.