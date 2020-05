Do Watykanu dotarły dary z Polski. To maseczki, środki dezynfekcyjne i kombinezony

Jak informują watykańskie media, przekazany przez Polskę transport darów na czas pandemii koronawirusa to efekt rozmowy telefonicznej, jaką przed ośmioma dniami odbył prezydent Andrzej Duda z papieżem Franciszkiem. Duda w trakcie rozmowy miał mówić m.in. o polskich misjach medyczno-wojskowych i pomocy sprzętowej, obiecując konkretne wsparcie.

Dziś do Watykanu dotarł transport zorganizowany przez PKN Orlen. Dary zostały przekazane na ręce papieskiego jałmuznika kard. Konrada Krajewskiego, który zajmie się ich dystrybucją.

– Trafią nie tylko do najbardziej potrzebujących, ale także do pracowników Stolicy Apostolskiej, Żandarmerii Watykańskiej i Gwardii Szwajcarskiej – poinformował w Radiu Watykańskim ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański. – To jest przykład polskiej solidarności z cierpiącymi Włochami, z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują – dodał.

