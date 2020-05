Kayah nawiązała do prezydenta w Hot16Challenge2. „Hej ty, ostry cieniu mgły”

To było tylko kwestią czasu. Prezydent Andrzej Duda – świadomie lub nie – swoim udziałem w wyzwaniu hot 16 wystawił się na ostrzał ze strony kolejnych uczestników. Jego doradcy powinni byli go uprzedzić, że jeśli wchodzisz w rapowy beef, to musisz być gotowy się ubrudzić.