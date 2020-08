Już jutro zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Senatorowie czekają na wyniki testów

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u trzech senatorów, przez co inni przedstawiciele wyższej izby parlamentu poddali się testom. – Nie mamy żadnych nowych przypadków. Te kilkanaście osób, które się zgłosiły do testów w Warszawie, będą je miały zrobione dzisiaj. Wyniki mają otrzymać do północy tak, żeby mieć jasność, czy mogą wziąć udział w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego – powiedziała w rozmowie z PAP wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon. Dodała przy tym, że nie wiadomo, ilu senatorów wykonało już badania.

Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy

Zgromadzenie Narodowe, w trakcie którego przysięgę złoży Andrzej Duda, rozpocznie się o godz. 10 w czwartek 6 sierpnia. Najpierw zgromadzonych gości i głowę państwa powita Marszałek Sejmu, a po około pięciu minutach nastąpi sama ceremonia zaprzysiężenia. Później przyjdzie czas na orędzie prezydenta, które zgodnie z informacjami podanymi przez Sejm, ma potrwać około 15 minut. Cała uroczystość ma trwać pół godziny, a zamknięcie Zgromadzenia Narodowego poprzedzi odczytanie protokołu przez jego sekretarza.

Z racji obecnej sytuacji epidemicznej, w budynku Sejmu zostaną zastosowane szczególne środki ostrożności. – Podjęliśmy kroki zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego. Jak przed każdym posiedzeniem Sejmu, również przez Zgromadzeniem Narodowym, będą przestrzegane procedury sanitarno-epidemiologiczne. Wszędzie będą wystawione płyny dezynfekcyjne. Także zostaną zdezynfekowane ciągi komunikacyjne, sala obrad, sale posiedzeń Sejmu oraz sale komisyjne – zapowiedziała szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

Wszyscy członkowie Zgromadzenia Narodowego otrzymają także maseczki typu PP3, które są konieczne w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego. Parlamentarzyści oraz zaproszeni goście będą mieli również mierzoną temperaturę przy wejściu głównym. – Członkowie Zgromadzenia Narodowego – posłowie i senatorowie – będą wchodzić przez ogrody sejmowe od ul. Wiejskiej. Z oddzielnego wejścia będzie korzystał korpus dyplomatyczny – wyjaśniła Kaczmarska.

