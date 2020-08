Donald Tusk zakpił z Łukasza Szumowskiego. Napisał o zdjęciach na jachcie milionera

Łukasz Szumowski 18 sierpnia złożył rezygnację ze stanowiska ministra zdrowia, a dwa dni później został odwołany z tej funkcji. Z informacji podanych przez „Super Express” wynika, że teraz były szef resortu zdrowia spędza wakacje na wyspie Fuerteventura, będącej częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich. Gazeta słusznie przypomniała, że jeszcze kilka tygodni temu Szumowski zachęcał, aby nie jechać za granicę, tylko spędzać wakacje w kraju. – Jadąc za granicę, trochę ryzykujemy. Może się zdarzyć, że epidemia gdzieś „wybuchnie” i będziemy „zamykali powroty” ; takie jest ryzyko wyjazdów w czasie pandemii – mówił w Polsat News pod koniec lipca.

Teraz do doniesień gazety odniósł się na Twitterze szef Europejskiej Partii Ludowej, były polski premier Donald Tusk. „Nie wiem, skąd pretensje do pana Szumowskiego za zdjęcia na jachcie milionera. Przecież dwa tygodnie temu mówił, że jest żeglarzem i nie opuści pokładu w trudnej sytuacji” – napisał. Nawiązał tym samym do wypowiedzi Szumowskiego w Polsat News, który deklarował: „W takiej sytuacji, jaką mamy, nie można w ogóle rozmawiać o opuszczeniu okrętu. Ja akurat jestem żeglarzem i sternikiem, i wiem, że takich rzeczy się nie robi” .