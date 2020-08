Hołownia pokazał logo i przedstawił plany Stowarzyszenia Polska 2050

Hołownia poinformował, że w najbliższych dniach wyłonieni zostaną szefowie zarządów wojewódzkich, dopracowany zostanie statut stowarzyszenia oraz odbędą się warsztaty dotyczące programu Polska 2050. Powiedział, że działa już think-tank Instytut Strategie 2050. – Złożyliśmy też dzisiaj nasze postulaty do programu równego traktowania czy zapobiegania nierównościom na lata 2020-2030 – przekazał, doprecyzowując, że dotyczy to osób wykluczanych ze względu na tożsamość psychoseksualną czy bezdomnych.

W czwartek 3 września, według zapowiedzi Hołowni, mamy poznać pierwsze dane na temat tego, w jaki sposób stowarzyszenie chce „rozwiązać problem wynagrodzeń osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe” oraz sposobu finansowania partii politycznych. Podał, że powstaje ponadto radio internetowe stowarzyszenia, program edukacyjny z ofertą edukacji psychologicznej dla polskich uczniów i szkoła liderów.

Logo, które przedstawione zostało dziś na konferencji Hołowni, przedstawia białą, prostą grafikę z napisem „Polska 2050” na żółtym tle.